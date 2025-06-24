حريق هائل في مخزن مواسير بلاستيك بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت دائرة مركز شرطة البلينا جنوبي محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق في مخزن مواسير.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في مخزن مواسير بقرية السلماني بناحية قرية عرابة أبيدوس دائرة مركز شرطة البلينا.

وتبين من التحريات الأولية اندلاع حريق بمخزن مواسير بلاستيك تابع لشركة خاصة بمدخل قرية السلماني على طريق المطار.

تمت السيطرة على النيران وإخمادها دون وقوع أي خسائر أو إصابات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.