"طبيبة مثل أبي وأمي".. الأولى مكرر بإعدادية كفر الشيخ تكشف سر تفوقها

كفر الشيخ - إسلام عمر:

بفرحة عارمة، تلقت أسرة الطالبة شذى محمد سالم زايد، خبر حصول ابنتهم على المركز الأول مكرر في الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ للعام الدراسي 2024-2025.

"الحمد لله.. كنت متوقعة أكون من الأوائل.. تنظيم الوقت والتقرب من الله.. ونصائح والدي سبب تفوقي.. أحلم أكون طبيبة زي والدي ووالدتي"...بهذه الكلمات لخصت شذى خلال حديثها لمصراوي سر نجاحها الباهر وهدفها الذى تسعى لتحقيقه.

وأوضحت شذى أنها بدأت العام الدراسي بهدف التفوق، مركزة على استغلال الوقت وتنظيمه بين المذاكرة والدروس على مدار اليوم.

وأشارت إلى أنها تفضل النوم مبكرًا والاستيقاظ في الصباح الباكر لتخصيص وقت للمذاكرة حتى الظهيرة، يليها تلقي دروسها، مستفيدة من نصائح والديها المستمرة.

كشفت شذى أنها حصلت أيضًا على المركز الأول على مستوى إدارة قلين التعليمية في نتيجة الفصل الدراسي الأول، بمجموع 139.5 درجة من أصل 140. وتؤكد أن سر تفوق أي طالب يكمن في التقرب من الله وتحديد رغبة التفوق، بالإضافة إلى الابتعاد عن أي معرقلات للمذاكرة مثل الهاتف.

وتطمح شذى للالتحاق بالتعليم الثانوي ومن ثم بكلية الطب البشري، لتكمل مسيرة والديها؛ فوالدها طبيب أطفال ووالدتها طبيبة علاج طبيعي.

من جانبها، عبرت الدكتورة أماني شعبان حشيش، والدة شذى، عن سعادتها الغامرة بتفوق ابنتها.

وكشفت أن أول من أبلغهم بالخبر السعيد كان محافظ كفر الشيخ في اتصال هاتفي قال فيه: "مبروك.. شذى من الأوائل في الشهادة الإعدادية".

وأضافت الأم أنها كانت توجه ابنتها دائمًا بضرورة التركيز في المذاكرة وتلقي الدروس بعناية لضمان التفوق في النهاية.

وكان محافظ كفر الشيخ، اعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2024 - 2025، بنسبة نجاح 80.17% ، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 94.22%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة 100%.

وحصلت الطالبة شذى محمد سالم سعد الدين زايد، على المركز الأول مكرر في الشهادة الاعدادية العام الدراسي 2024 - 2025 بمجموع 279.5 درجة بنسبة 99.8 %.