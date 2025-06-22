بالصور.. مصادرة 18 مكبر صوت في حملة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، اليوم الأحد، حملة موسعة لضبط مكبرات الصوت المستخدمة بالمخالفة في المحال التجارية والباعة الجائلين بعدد من المناطق الحيوية بالمدينة.

شملت الحملة عددًا من الشوارع والمناطق، أبرزها: شارع الخيري – الروضة – منطقة الأتوبيس – شارع الجيش – ميدان الساعة – شارع عرابي – شارع الجمهورية – شارع المقريزي.

أسفرت الحملة عن ضبط 18 مكبر صوت تُستخدم بصورة مخالفة، ضمن خطة شاملة لفرض الانضباط ومكافحة أشكال التلوث السمعي.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات اليومية لمواجهة مصادر الضوضاء العشوائية التي تُزعج المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية والحركة المرورية العالية.

وأكد عمر لبيب، رئيس الوحدة المحلية، أن مواجهة التلوث السمعي أصبحت أولوية، لما لها من تأثير مباشر على راحة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات اليومية وتطبيق القانون بكل حسم تجاه المخالفين.