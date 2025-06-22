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محافظ القليوبية يتفقد إنشاء مكتبة مصر العامة بشبرا الخيمة (صور)

05:14 م الأحد 22 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ القليوبية يتفقد إنشاء مكتبة مصر العامة بشبرا الخيمة
  • عرض 5 صورة
    محافظ القليوبية يتفقد إنشاء مكتبة مصر العامة بشبرا الخيمة
  • عرض 5 صورة
    محافظ القليوبية يتفقد إنشاء مكتبة مصر العامة بشبرا الخيمة
  • عرض 5 صورة
    محافظ القليوبية يتفقد إنشاء مكتبة مصر العامة بشبرا الخيمة
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القليوبية – أسامة عبد الرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم جولة تفقدية لمتابعة أعمال إنشاء فرع مكتبة مصر العامة بمدينة شبرا الخيمة، رفقة السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، في إطار دعم المشروعات الثقافية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن الفرع الجديد يُقام على مساحة تتجاوز 1700 متر مربع بحي غرب شبرا الخيمة، بتكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 83 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المبنى سيضم قاعات متعددة الأنشطة، ومسرحًا للعروض الثقافية، ومساحات مخصصة للأطفال لتعليم القراءة والرسم والموسيقى، إضافة إلى قاعات تدريب للكبار وذوي الهمم، ومكتبة إلكترونية حديثة، على أن يُستكمل المشروع قبل نهاية العام الجاري.

من جانبه، أشاد السفير رضا الطايفي بالدور الحيوي الذي تقوم به مكتبات مصر العامة في تعزيز الوعي الثقافي وتنمية مهارات الأجيال الجديدة، مؤكدًا أن إنشاء هذه المشروعات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على أهمية تنشيط دور المكتبات القائمة بالمحافظة، وفتح آفاق التعاون مع الجامعات والمكتبات الكبرى، وعلى رأسها مكتبة الإسكندرية، لتعزيز المشاركة المجتمعية.

يُذكر أن فرع شبرا الخيمة سيكون ثالث فروع مكتبة مصر العامة بالقليوبية، بعد فرعي بنها وشبين القناطر، الذي جرى تجهيزه بالكامل مؤخرًا.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية مكتبة مصر العامة بشبرا الخيمة محافظة القليوبية السفير رضا الطايفي
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