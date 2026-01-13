وزير الاتصالات: أسعار الهواتف المحلية تتراوح بين 3 آلاف و100 ألف جنيه

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أسعار الهواتف المحمولة المُصنعة محليًا تتراوح بين 3 آلاف و100 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن مصر تنتج حاليًا 15 طرازًا من الهواتف لعلامات تجارية عالمية، من بينها سامسونج وأوبو وهونر وهواوي وفيفو.

وأوضح الوزير، خلال لقائه في برنامج "على مسئوليتي"، أن التوسع في التصنيع المحلي أسهم في خفض فاتورة الاستيراد، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأضاف طلعت، أن حجم الإنتاج بلغ 3 ملايين جهاز في عام 2024، وارتفع إلى 10 ملايين جهاز خلال 2025، مع خطة لزيادة الإنتاج إلى 15 مليون جهاز في 2026، وتخصيص جزء منها للتصدير.

وأكد طلعت أن الإنتاج يشمل مختلف الفئات، سواء الهواتف الحديثة عالية القيمة أو الأجهزة التي تناسب مختلف شرائح المستهلكين.

