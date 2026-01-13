إعلان

محافظ أسوان يتفقد نقاط العبور المؤقتة بمزلقان السيل القديم

كتب : إيهاب عمران

12:44 م 13/01/2026
    محافظ أسوان فى منطقة فتحات مزلقان السيل
    محافظ أسوان فى منطقة فتحات مزلقان السيل
    محافظ أسوان مع اهالى منطقة السيل
    محافظ أسوان يتفقد فتحات مزلقان السيل
    محافظ أسوان فى منطقة فتحات مزلقان السيل

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، نقاط العبور المؤقتة على خطوط السكك الحديدية بجوار مزلقان السيل القديم، والتى وجه بإعادة افتتاحها تلبية لمطالب ومناشدات الأهالى للحفاظ على سلامتهم وأرواحهم من أي مخاطر مستقبلية.

وشدد محافظ أسوان، على ضرورة المتابعة اللحظية من الوحدة المحلية والحى المختص لمنع إقامة أى إشغالات أو تعديات بنقاط العبور لتحقيق السيولة المطلوبة للمواطنين، وإتاحة الفرصة الكاملة للرؤية لحركة القطارات المترددة على شريط السكك الحديدية، بما يساهم فى الحد من الحوادث المتكررة ووقف نزيف الدماء بهذه المنطقة الحيوية.

جاء ذلك أثناء جولة المحافظ التى رافقه فيها نائبه عمرو لاشين ، و إبراهيم سليمان رئيس المدينة.

وأكد كمال، حرص المحافظة الدائم على تلبية المطالب الجماهيرية ، ولذا فقد تم وضع حجر الأساس لكوبرى كيما للمشاة، و سيعقبه قريباً وضع حجر الأساس لكوبرى السيل بأعلى المواصفات ووفقاً للهوية البصرية للمحافظة.

وأشار إلى أنه خلال الأيام الماضية تم تنظيم حملة مكبرة استهدفت إزالة الأكشاك والمحال العشوائية المخالفة الواقعة بمحيط نقاط العبور بمشاركة الأجهزة الأمنية، ومستمرون على هذا النهج للحفاظ على سلامة وأمن المواطن الأسوانى.

