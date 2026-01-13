رئيس جامعة بنها يبحث مع نقيب الأطباء البيطريين تدريب الخريجين

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والنقابة العامة للأطباء البيطريين في المجالات الأكاديمية والتدريبية والبحثية.

وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون في تدريب خريجي كلية الطب البيطري بجامعة بنها دفعة 2024 وما بعدها، من خلال توفير فرص تدريب معتمدة تساعدهم على استيفاء متطلبات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من المجلس الصحي المصري، خاصة في ظل حداثة هذه التجربة على الخريجين، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها تُعد بيت خبرة وطنيًا، وتحرص على مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات المهنية والنقابية، مشيرًا إلى أن الجامعة تمتلك إمكانات متميزة وكوادر بشرية متخصصة تؤهلها لتقديم برامج تدريبية متقدمة للأطباء البيطريين.

وأضاف أن كلية الطب البيطري بمشتهر على أتم الاستعداد لاستقبال الأطباء البيطريين العرب، وتوفير أماكن التدريب والإقامة اللازمة لهم.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي في مجال الطب البيطري، والعمل على تحويل المشروعات البحثية إلى براءات اختراع ومنتجات حقيقية تخدم المجتمع وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني، بما يعكس الدور التنموي للجامعة.

ومن جانبه، أكد الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، أهمية دور الدولة في الارتقاء بمنظومة التعليم باعتبارها قاطرة التنمية الحقيقية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها جامعة بنها في تطوير العملية التعليمية.

وأوضح أن الجامعة والنقابة تعملان لهدف مشترك يتمثل في خدمة المجتمع وبناء كوادر مهنية قادرة على الإسهام في التنمية.

وأضاف النقيب العام أن اللقاء تناول أيضًا بحث دعم الأبحاث العلمية في المجال البيطري بالتعاون مع جامعة بنها، إلى جانب الاتفاق على أن تكون الجامعة مستشارًا علميًا للطبيب البيطري في مختلف المشروعات، بدءًا من مرحلة الفكرة، مرورًا بإعداد دراسات الجدوى، وحتى الوصول إلى المنتج النهائي وتشغيله، وذلك ضمن بروتوكول تعاون مزمع توقيعه قريبًا بين النقابة العامة للأطباء البيطريين وجامعة بنها.