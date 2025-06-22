مستوحاة من الخيال والطبيعة.. دورات تدريبية وورش فنية بثقافة جنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء، عدة فعاليات فنية لتنمية المواهب في مختلف المجالات، وذلك في سياق أجندة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ووزارة الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وقالت منيرة فتحي، مدير فرع الثقافة، إن تنظيم ورشة عمل بقصر ثقافة شرم الشيخ، لاكتشاف المواهب في مجال الرسم للأطفال، تضمنت إنتاج رسومات فنية مستوحاة من الطبيعة، باستخدام "الورق الأبيض، القلم الرصاص، وأقلام الألوان".

وأوضحت مدير الفرع في تصريح اليوم الأحد، أن نادي التكنولوجيا والمعلومات بقصر ثقافة شرم الشيخ قام بتنفيذ الجزء الثاني من المحاضرة الثقافية بعنوان "مهارات التصوير بالموبايل"، تناولت شرح تفصيلي عن مجموعة قواعد وأساليب التصوير الأساسية التي تساعد على تحسين جودة الصور، وتحقيق التوازن البصري، مثل "قاعدة التماثل السيمترية، الخطوط القيادية، زوايا التصوير، وقاعدة الأعداد الفردية"، مشيرة أن المحاضرة تناولت الجانب النظري والعملي.

وأضافت منيرة فتحي، أن قصر ثقافة شرم الشيخ اختتم الفعاليات بدورة تدريبية بعنوان "مايكروسوفت ويندوز"، والتي جرى تنظيمها على مدار 5 أيام متتالية، وتناولت شرح مفصل عن المكونات المادية للحاسب الآلي من وحدات إدخال وإخراج، وحدة المعالجة المركزية، وظيفة كل مكون فيها، إضافة إلى التعرف على أهم الأدوات الخاصة بنظام ويندوز، وكيفية التعامل معها.

وأشارت منيرة فتحي إلى أن قصر ثقافة الطور نظم ورشة فنية على مدار يومين متتاليين، بعنوان "رسم حر للأطفال" بالمدرسة الفكرية، لعمل رسومات فنية مستوحاة من الخيال والطبيعة السيناوية الخلابة، واختتمت الورشة بتوزيع جوائز رمزية على الطلاب المشاركة.