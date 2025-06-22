محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة النجاح 84.28%

السويس- حسام الدين أحمد:

اعتمد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، صباح اليوم الأحد، وبلغت نسبة النجاح 84.28% على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، والدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم، وسلمي الشاعر مستشار المحافظ للتعليم.

وأكد اللواء طارق الشاذلي حرص الجهاز التنفيذي على دعم المنظومة التعليمية وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق التفوق الطلاب، مشيدًا بالجهود المبذولة من المعلمين والمصححين والعاملين بالكنترول لضمان الشفافية والدقة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وأشار إلى أنه سيتم إتاحة النتيجة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية فور الانتهاء من تحميلها، حرصًا على تسهيل حصول الطلاب وأولياء الأمور على النتائج دون الحاجة للتوجه إلى المدارس.

ووجّه المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التفوق في المراحل التعليمية القادمة، ومؤكدًا استمرار العمل على تطوير العملية التعليمية بمحافظة السويس.