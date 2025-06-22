الأخير بكى فرحًا.. طيار مصري يُفاجئ والده بقيادة الطائرة التي يستقلها

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، اليوم السبت، لطيار مصري يفاجئ والده فور دخوله الطائرة التي يستقلها الأب ويقودها ابنه.

وظهر في الفيديو الأب وهو يصرخ من شدة الفرحة ثم يُعانق نجله مسرعًا ويدخل في نوبة من البكاء، وسط ترحيب وفرحة من طاقم الطائرة وركابها.

وظهر في الفيديو الأب وهو يصرخ من شدة الفرحة ثم يُعانق نجله مسرعًا ويدخل في نوبة من البكاء، وسط ترحيب وفرحة من طاقم الطائرة وركابها.

وأشار عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الأب يدعى "محمد القصيفي" من محافظة بورسعيد وابنه الطيار يدعى "مهند" وأن الأب لم يكن يعلم أن نجله هو من سيقود الطائرة التي يستقلها.