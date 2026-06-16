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نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الهجري الجديد

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:25 م 16/06/2026

السيد الشريف

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هنأ السيد الشريف، نقيب السادة الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بالعام الهجري الجديد 1448 هجريا.


وقال السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، إن هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بها العديد من الدروس والعبر والتي من أهمها حب الأوطان والانتماء إليها والتعلق بها، و ترسيخ مبادئ الوسطية والتسامح والارتقاء بالقيم الروحية والمعاني الإنسانية، والسعي والتضحية من أجل تحقيق النصر وبناء الدولة، وهو أشد ما نحتاج إليه في وقتنا الحالي.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يجعل العام الجديد عام بركة ورخاء وأمن وأمان، وأن يجنّب بلادنا ويلات الحروب وتوابعها وأن يديم عليها نعمتي الأمن والأمان ويحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

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العام الهجري الجديد نقيب الأشراف الرئيس السيسي

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