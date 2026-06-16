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من دون إذن أو ترخيص.. ضبط مطبعة مخالفة وبداخلها 60 ألف مطبوع تجاري بالوايلي

كتب : علاء عمران

12:23 م 16/06/2026

وزارة الداخلية

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وتمكنت من ضبط المدير المسؤول عن مطبعة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، وبحوزته 60 ألف مطبوع تجاري جرى طباعتها دون تفويض من الجهات المختصة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك المطبعة بطباعة كميات كبيرة من المطبوعات التجارية دون الحصول على التصاريح أو التفويضات اللازمة، بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

مداهمة المطبعة وضبط المضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت القوات المطبعة المشار إليها، وتمكنت من ضبط المدير المسؤول عنها، وعُثر بداخلها على 60 ألف مطبوع تجاري دون تفويض من الجهات المختصة.
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المطبعة، بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة من نشاط الطباعة المخالف للقانون.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحماية الحقوق القانونية لأصحاب العلامات والمنتجات.

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مطبعة الوايلي الملكية الفكرية وزارة الداخلية

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