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تصرف مفاجئ لحسام حسن.. ماذا حدث في معسكر المنتخب بعد التعادل مع بلجيكا؟

كتب : محمد خيري

12:15 م 16/06/2026 تعديل في 12:45 م
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    حسام حسن وأنشيلوتي
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    تامر حسني وحسام حسن مدرب المنتخب
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    الجهاز الفني الحالي بقيادة حسام حسن (3)
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    حسام حسن وزوجته (3)
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    حسام حسن وزوجته (2)
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    حسام حسن وتريزيجيه
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    حسام حسن وزوجته (1)

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كشف محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، عن كواليس الساعات التي أعقبت تعادل الفراعنة أمام بلجيكا في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين كانوا يشعرون بالحزن لعدم تحقيق الفوز رغم الأداء المميز الذي قدمه المنتخب.

تصريحات محمد مراد

وقال مراد، في تصريحات إذاعية، إن المدير الفني حسام حسن لم يتمكن من النوم عقب المباراة، بسبب انشغاله بالتفكير في تفاصيل اللقاء والفرص التي أهدرها المنتخب وكانت كفيلة بحصد النقاط الثلاث.

وأوضح أن حالة من الحزن سيطرت على لاعبي منتخب مصر بعد نهاية المباراة، في ظل شعورهم بأن الفوز كان في متناول اليد، مشددًا على أن المنتخب قدم أداءً قويًا أمام أحد أبرز المنتخبات المشاركة في البطولة.

وأضاف أن الجهاز الفني يلمس دعمًا إيجابيًا من الجماهير والمحللين والنقاد، مؤكدًا أن التركيز داخل المعسكر ينصب بالكامل على مصلحة المنتخب وتحقيق أفضل النتائج، بعيدًا عن أي انتقادات تهدف إلى إثارة الجدل أو البحث عن "التريند".

وأشار مراد إلى أن حسام حسن يتخذ جميع قراراته الفنية وفقًا لمصلحة منتخب مصر، ويعتمد على العناصر الأكثر جاهزية وقدرة على تنفيذ أفكاره داخل الملعب.

وأكد المنسق الإعلامي أن منتخب بلجيكا هو من خرج بنقطة من المباراة، في إشارة إلى التفوق الذي ظهر به المنتخب المصري خلال فترات طويلة من اللقاء.

وتحدث مراد عن العلاقة بين الجهاز الفني وقائد المنتخب محمد صلاح، مؤكدًا أنها تسير بصورة ممتازة، لافتًا إلى أن صلاح حرص على تهدئة حسام حسن خلال اعتراضه على إحدى القرارات التحكيمية المتعلقة بأحمد سيد "زيزو"، وهو ما يعكس حالة الانسجام داخل المعسكر.

جلسة بين حسام حسن وتريزيجيه

كما كشف عن عقد حسام حسن جلسة خاصة مع محمود حسن "تريزيجيه" لدعمه نفسيًا بعد عدم مشاركته في المباراة، مؤكدًا أن المدير الفني يولي اهتمامًا كبيرًا بالجوانب المعنوية لجميع اللاعبين.

وأشاد مراد بما قدمه إمام عاشور خلال اللقاء، مؤكدًا أنه استحق عن جدارة جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أدائه المميز وتسجيله هدف المنتخب.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن النجم الألماني السابق باستيان شفاينشتايجر حرص على البحث عن محمد هاني عقب المباراة من أجل الإشادة بمستواه وتقديم التهنئة له على الأداء الذي ظهر به أمام المنتخب البلجيكي، مؤكدًا أن معسكر المنتخب في مدينة سبوكين يوفر أجواء مثالية ساهمت بشكل كبير في نجاح الفريق حتى الآن.

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حسام حسن منتخب مصر بلجيكا كأس العالم

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