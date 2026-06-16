فذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي بفرع الهيئة بمحافظة الشرقية، حملة تفتيشية مكثفة استهدفت عددًا من المنشآت العاملة في مجال تصنيع وتداول الأسماك بمركز الحسينية.

حملة مكثفة على منشآت تصنيع وتداول الأسماك بمركز الحسينية

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بمواصلة إحكام الرقابة على تداول الأغذية ورفع مستويات الامتثال للاشتراطات الصحية المعتمدة.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط نحو 1850 كجم من الملح المستخدم في تمليح الأسماك، تبين وجود تكتلات به ومظاهر تشير إلى عدم صلاحيته للاستخدام في عمليات التصنيع الغذائي، فضلًا عن ضبط 100 كجم من الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

تحرير محاضر للمخالفين والتحفظ على المضبوطات

وفي ضوء ما أسفرت عنه أعمال التفتيش، تم التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير المحاضر بحق المخالفين والتحفظ على المضبوطات، وذلك وفقًا للإجراءات المعمول بها.

وتؤكد الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار تكثيف حملاتها الرقابية بمختلف المحافظات، والتعامل بحزم مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن تعزيز مستويات سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك المصري.