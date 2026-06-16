إعلان

ضبط 100 كيلو أسماك فاسدة و1850 كيلو ملح غير صالح خلال حملة رقابية بالشرقية

كتب : أحمد جمعة

11:44 ص 16/06/2026 تعديل في 12:28 م

ضبط أسماك فاسدة - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي بفرع الهيئة بمحافظة الشرقية، حملة تفتيشية مكثفة استهدفت عددًا من المنشآت العاملة في مجال تصنيع وتداول الأسماك بمركز الحسينية.

حملة مكثفة على منشآت تصنيع وتداول الأسماك بمركز الحسينية

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بمواصلة إحكام الرقابة على تداول الأغذية ورفع مستويات الامتثال للاشتراطات الصحية المعتمدة.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط نحو 1850 كجم من الملح المستخدم في تمليح الأسماك، تبين وجود تكتلات به ومظاهر تشير إلى عدم صلاحيته للاستخدام في عمليات التصنيع الغذائي، فضلًا عن ضبط 100 كجم من الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

تحرير محاضر للمخالفين والتحفظ على المضبوطات

وفي ضوء ما أسفرت عنه أعمال التفتيش، تم التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير المحاضر بحق المخالفين والتحفظ على المضبوطات، وذلك وفقًا للإجراءات المعمول بها.

وتؤكد الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار تكثيف حملاتها الرقابية بمختلف المحافظات، والتعامل بحزم مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن تعزيز مستويات سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك المصري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة الشرقية أسماك سلامة الغذاء

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مصدر بـ"الكهرباء" يحسم الجدل حول مصير نظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية
أخبار مصر

مصدر بـ"الكهرباء" يحسم الجدل حول مصير نظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية
كسوة الكعبة المشرفة.. رحلة تاريخية من البرود اليمانية إلى اللون الأسود
أخبار

كسوة الكعبة المشرفة.. رحلة تاريخية من البرود اليمانية إلى اللون الأسود
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الثلاثاء
إطلاق أول تطبيق للضرائب العقارية في مصر.. كيف تستفيد؟
اقتصاد

إطلاق أول تطبيق للضرائب العقارية في مصر.. كيف تستفيد؟
تصرف مفاجئ لحسام حسن.. ماذا حدث في معسكر المنتخب بعد التعادل مع بلجيكا؟
كأس العالم 2026

تصرف مفاجئ لحسام حسن.. ماذا حدث في معسكر المنتخب بعد التعادل مع بلجيكا؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء" يحسم الجدل حول مصير نظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية
توصية برلمانية بمراجعة أسعار تذاكر الكشف بالمستشفيات
إطلاق أول تطبيق للضرائب العقارية في مصر.. كيف تستفيد؟
أجواء حارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة