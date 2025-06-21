مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث سير بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وجرار زراعي، اليوم السبت، على طريق الثروة السمكية بقرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ.

كانت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، تلقت إخطارًا بوقوع الحادث وأسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 6 آخرين فيما جرى نقل المصابين الستة إلى مستشفى رشيد المركزي في محافظة البحيرة، لتلقيهم العلاج اللازم، و إيداع جثث المتوفين الثلاثة مشرحة نفس المستشفى.

وبحسب مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، أنه جرى الدفع بعدد 9 سيارات إسعاف لنقل الضحايا المتوفين، والمصابين إلى مستشفى رشيد المركزي.

وقال إن المتوفين هم : "عطية الله.م.ع"، سائق السيارة الأجرة، و"منصورة.ح.م.أ"، و"هنادي.ح.ق"، والمصابون هم :"هيثم.م.م"، و"بسنت.هـ.م"، و"سيف.م.م"، و"ياسمين.س.م"، و"آمال.ي.د".

وأضاف أنه يجرى للمصابين عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم من قبل الفرق الطبية داخل مستشفى رشيد للتعامل معهم طبيًا.