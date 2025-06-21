إعلان

مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث سير بكفر الشيخ

08:43 م السبت 21 يونيو 2025

حادث تصادم سيارة أجرة مع جرار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وجرار زراعي، اليوم السبت، على طريق الثروة السمكية بقرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ.

كانت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، تلقت إخطارًا بوقوع الحادث وأسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 6 آخرين فيما جرى نقل المصابين الستة إلى مستشفى رشيد المركزي في محافظة البحيرة، لتلقيهم العلاج اللازم، و إيداع جثث المتوفين الثلاثة مشرحة نفس المستشفى.

وبحسب مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، أنه جرى الدفع بعدد 9 سيارات إسعاف لنقل الضحايا المتوفين، والمصابين إلى مستشفى رشيد المركزي.

وقال إن المتوفين هم : "عطية الله.م.ع"، سائق السيارة الأجرة، و"منصورة.ح.م.أ"، و"هنادي.ح.ق"، والمصابون هم :"هيثم.م.م"، و"بسنت.هـ.م"، و"سيف.م.م"، و"ياسمين.س.م"، و"آمال.ي.د".

وأضاف أنه يجرى للمصابين عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم من قبل الفرق الطبية داخل مستشفى رشيد للتعامل معهم طبيًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث سير حادث تصادم تصادم جرار زراعي كفر الشيخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"