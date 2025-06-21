محافظ جنوب سيناء يلتقي بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

جنوب سيناء - رضا السيد:

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة؛ لمناقشة ملفات التنمية والخدمات، وذلك في إطار حرصه على التنسيق المستمر بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية من أجل دعم جهود التنمية وتلبية احتياجات المواطنين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مشروعات البنية التحتية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز السياحة، ودعم المناطق الأكثر احتياجًا، واستعراض التحديات التي تواجه بعض القطاعات، وسبل معالجتها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

ونقل النواب خلال اللقاء مطالب المواطنين في مختلف مدن ومراكز المحافظة، مؤكدين أهمية مراعاة الأولويات المحلية في تنفيذ الخطط التنموية، وتوجيه الاستثمارات إلى ما يحقق أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين.

وأكد المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود، والتكامل بين الجهات التنفيذية والتشريعية من أجل تحقيق رؤية القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد المحافظ، بالدور الوطني والفعال لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في نقل صوت المواطن، والمشاركة في صياغة أولويات العمل التنموي بالتعاون المستمر، بما يعزز مناخ المشاركة المجتمعية في صنع السياسات.

وأعرب أعضاء المجلسين عن تقديرهم لما يبذله المحافظ من جهود تنفيذية وميدانية ومتابعة حثيثة للمشروعات على أرض الواقع، مؤكدين دعمهم الكامل لمسيرة التنمية في جنوب سيناء، وحرصهم على التعاون الكامل من أجل تحقيق آمال وطموحات المواطنين في مختلف المدن والمراكز.