نتيجة الشهادة الإعدادية بـ كفر الشيخ.. في هذا الموعد

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم السبت، موعد الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العام الدراسي 2024 - 2025.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم السبت، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية لم يُحدد بعد موعد معين، ولكن وبحسب ما يجري حاليًا في الكنترول سوف تُعلن في منتصف الأسبوع الجاري أو في نهايته.

وقال جودة: "إنه جرى الانتهاء من أعمال التصحيح لمواد امتحانات الشهادة الإعدادية، وحاليًا تُجرى أعمال المراجعة، ويليها رصد الدرجات، وتحديد الأوائل وبعد ذلك سوف تعلن النتيجة.

يذكر أن 66 ألف و200 طالب وطالبة، أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في 349 لجنة، وجاري تصحيح الأوراق بـ 3 قطاعات حسب الإدارات التابعة لتلك القطاعات.

وجرى توزيع كنترولات كفر الشيخ على 3 قطاعات، القطاع الأول في كفر الشيخ، ويشمل 5 إدارات تعليمية: "إدارة شرق كفر الشيخ، وإدارة غرب كفر الشيخ، وإدارة سيدي سالم، وإدارة الرياض، وإدارة سيدي غازي".

وقطاع دسوق ويشمل 4 إدارات تعليمية: "إدارة دسوق التعليمية، وإدارة قلين التعليمية، وإدارة فوه، وإدارة مطوبس"، والقطاع الثالث في الحامول ويشمل 4 إدارات تعليمية: "الحامول، بيلا، بلطيم، والبرلس".