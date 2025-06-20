مصرع غطاس خلال أعمال صيانة فى ميناء بورتوفيق بالسويس

السويس -حسام الدين أحمد:

لقي غطاس مصرعه غرقا خلال تنفيذ أعمال صيانة بإحدى السفن بميناء بورتوفيق في السويس، ونقل إسعاف جثمان المتوفى لثلاجة حفظ الموتى.

كان مرفق إسعاف السويس، تلقى بلاغا يفيد مصرع غطاس عقب نزوله لتنفيذ أعمال صيانة بإحدى السفن التجارية المتوقفة على رصيف الشحن بميناء بورتوفيق.

وانتشل البحارة بالميناء جثمان الغطاس، وتبين أن المتوفى يدعى محمد يسري حمدان 28 عامًا حاصل على دبلوم تلمذة صناعية كهرباء والكترونيات مقيم بالإسكندرية.

وأخطرت الجهات الأمنية مديرية أمن الإسكندرية لإبلاغ أسرته للحضور وتسلم الجثمان.

وكان ميناء السخنة شهد في 21 مايو الماضي غرق اثنين غطاسين كانا يجريان عملية صيانة لإحدى السفن، في حوض الرصيف الشرقي.

وبينت المعاينة وسؤال إدارة الميناء أن الغطاسين هما حسن محمد عدلي 30 عامًا، ومحمد نبيل أحمد 26 عامًا، يقيمان بالإسكندرية، يعملان فنيين لحام تحت الماء بإحدى شركات خدمات صيانة السفن.

وكشفت التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال مسؤولي الأرصفة، أن الغطاسين عقب نزولهما الماء في مهمة على عمق 4 أمتار اختفيا وتعذر التواصل معهما مرة أخرى، وعقب ذلك جرى التواصل مع الجهات المعنية لتولي مهمة البحث والإنقاذ مع باقي فريق شركة الخدمات.

وأسفرت الجهود عن العثور على جثمان الغطاس حسن محمد عدلي، بعد واقعة الغرق ب 5 ساعات، واستمرت أعمال البحث حتى مغيب الشمس، وفي اليوم التالي عثر فريق الإنقاذ على جثمان الغطاس محمد نبيل.