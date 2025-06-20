بالصور- محافظ بورسعيد يفتتح مسجد الرحمن بحي الشرق

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مسجد الرحمن نطاق حي الشرق، والمقام بالجهود الذاتية لأحد رجال الأعمال، بحضور الدكتور مهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، ومحمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، والنائب عادل اللمعي، رئيس الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد، والنائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، والدكتور مختار عيسى، مدير مديرية أوقاف بورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والشخصيات العامة وأبناء بورسعيد.

وأوضح محافظ بورسعيد الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد، معربًا عن سعادته بافتتاح صرح ديني جديد وبيتًا من بيوت الله يذكر فيه اسمه، ويتعلم فيه المسلمون مبادئ الدين الحنيف.

والتقى محافظ بورسعيد بعدد من المصلين، مؤكدًا خلال حديثه على أهمية دور العبادة في تعزيز القيم الروحية والأخلاقية بالمجتمع، مشيرًا إلى أن افتتاح المسجد يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية لدور العبادة، بما يواكب التطور العمراني والخدمي بالمحافظة.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لكل من ساهم في بناء المسجد، مثمنًا جهود وزارة الأوقاف في دعم وإنشاء وتطوير المساجد على مستوى الجمهورية، ومؤكدًا استمرار دعم المحافظة لخطة مديرية أوقاف بورسعيد في رفع كفاءة المساجد بنطاق المحافظة.