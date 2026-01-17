500 جنيه السبب.. تفاصيل مشاجرة بين صديقين انتهت بمقتل أحدهما في حلوان

كتب- صابر المحلاوي:

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، في ضبط شاب متهم بقتل صديقه في منطقة حلوان، بعد مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف مالي على مبلغ 500 جنيه، انتهت بطعنة نافذة في صدر المجني عليه، ما أودى بحياته.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا بوقوع مشاجرة بين شابين بدائرة قسم شرطة حلوان.

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية إلى مكان الواقعة، حيث تبين وفاة المجني عليه في العقد الثاني من العمر، فيما أظهرت التحريات الأولية أن المتهم والمجني عليه كانا صديقين منذ سنوات، وأن الخلاف المالي تطور إلى مشادة بالأيدي قبل أن يستخدم المتهم سلاحًا أبيض.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السلاح المستخدم، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت حبس المتهم على ذمة القضية، واستكمال إجراءات التشريح والتحقيق، وسماع أقوال شهود العيان، والاستعلام عن الحالة الجنائية للمتهم.

