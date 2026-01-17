إعلان

بالصور| هاني رمزي وباسم يوسف وعمرو مصطفى يصلون حفل Joy Awards 2026

كتب : منى الموجي

06:23 م 17/01/2026
الرياض- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

وصل قبل قليل إلى السجادة الخزامية، لحفل توزيع جوائز صناع الترفيه- Joy Awards 2026، عدد كبير من النجوم والمشاهير، بينهم: هاني رمزي، باسم يوسف، عمرو مصطفى.

وأنارت الألعاب النارية والأضواء الذهبية، سماء مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، قبل انطلاق حفل توزيع جوائز صناع الترفيه- Joy Awards 2026.

يُبث الحفل - الذي يحضره المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1 ، و MBC مصر، وMBC5، إضافةً إلى منصة MBC" شاهد"، ابتداءً من وصول النجوم إلى الحفل، فمرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية.

ويشارك في الحفل بنسخته السادسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى، مع تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين، والشخصيات العامة.

