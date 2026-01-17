بالصور| إيمان العاصي وصفية العمري تتألقان في حفل Joy Awards 2026

الرياض- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

تألقت على السجادة الخزامية، لحفل توزيع جوائز صناع الترفيه- Joy Awards 2026، المُقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية، النجمة إيمان العاصي والفنانة الكبيرة صفية العمري.

وشهدت السجادة الخزامية حضور عدد كبير من المشاهير والنجوم، بينهم: باسم يوسف، هاني رمزي، ورد الخال، ماجد المصري، كريم أمين، مها نصار.

وأنارت الألعاب النارية والأضواء الذهبية، سماء مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، قبل انطلاق حفل توزيع جوائز صناع الترفيه- Joy Awards 2026.

يُبث الحفل - الذي يحضره المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1 ، و MBC مصر، وMBC5، إضافةً إلى منصة MBC" شاهد"، ابتداءً من وصول النجوم إلى الحفل، فمرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية.