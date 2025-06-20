الإسكندرية – محمد البدري محمد عامر:

أطلق جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية والمجتمع المدني، اليوم الجمعة، سلحفاة بحرية نادرة عبر سواحل المحافظة بعد العثور عليها في أحد شواطئ غرب المدينة.

وكان عثر على السلحفاة النادرة من خلال أجهزة وزارة البيئة وتبين أن السلحفاة تحمل في قدميها الأماميتين علامتين حديديتان مدون عليهما بيانات كشفت أنها تتبع محمية بدولة اليونان و تحمل كود L4728 وعلامة "SOLOMOU 57 GR-104 32 / Archelon".

وقال ولي الدين سعودي، قائد وحدات الإنقاذ بجمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالإسكندرية، إن السلحفاة خضعت لفترة تأهيل استمرت 24 ساعة للتأكد من سلامتها الصحية وإزالة الطفيليات العالقة بجسدها قبل إطلاقها في بيئتها الأصلية لافتا إلى أن حالتها الصحية ممتازة، ويبلغ طول السلحفاة 83 سم تقريبًا ووزن 40 كيلو جرام.

من جانبه أوضح مروان الغزالي رئيس غرفة العمليات بجمعية الإنقاذ البحري أنه جرى منح السلحفاة اسما رمزيا قبل إطلاقها "مارفل" كما جرت مخاطبة الجهة الدولية ممثلة في المحمية صاحبة الكود في دولة اليونان عن طريق السلطات المختصة بوزارة البيئة للتنسيق وتبادل المعلومات قبل إطلاقها.

وأوضح محمد شعبان عضو فريق الإنقاذ بجمعية الإنقاذ البحري بالإسكندرية أن من نوع loggerhead turtle"" ذات الرأس الكبيرة، ويعد هذا النوع من السلاحف مصنف ضمن الكائنات المهددة بالانقراض، ومحمي بموجب قانون البيئة المصري ومدرج في معاهدة "سايتس" الدولية التى وقعت عليها مصر فى عام 1978، والتي تنظم تجارة أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.

ودعت محافظة الإسكندرية المواطنين بضرورة حماية الكائنات المهددة بالانقراض والحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات البحرية وتسليمها للجهات المختصة قطاع المحميات التابع لوزارة البيئة في حال العثور عليها .

يشار إلى أن وزارة البيئة حريصة على فتح قنوات تواصل مستمرة وفعالة مع المواطنين للإجابة عن أي استفسار عن أهمية الحياة البرية أو الإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع في تلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتسليم السلحفاة إلى جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، لاتخاذ كافة الإجراءات المعنية وفق بنود الاتفاقيات الدولية .