جنوب سيناء – رضا السيد:

نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، ندوة توعوية للعاملين بالقطاع السياحي بمدينة دهب، بعنوان "معًا من أجل بيئة عمل إنسانية"، لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتحسين بيئة العمل، تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

قالت وفاء نجاح، مدير عام مديرية العمل بجنوب سيناء، إنه جرى تنظيم الندوة في ضوء أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتناولت أبرز الضمانات التي يكفلها القانون للعاملين، ودور التشريعات في حماية المرأة العاملة، والتصدي لأسوأ أشكال عمل الأطفال، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو بيئة عمل أكثر عدالة وإنسانية.

وأوضحت مدير مديرية العمل في تصريح اليوم، أن الندوة تهدف إلى تعزيز الوعي بالحقوق القانونية للعاملين، ودعم دور المنشآت والمؤسسات في تطبيق القانون، والعمل على ترسيخ ثقافة عمل قائمة على المساواة والكرامة الإنسانية، بما يحقق الهدف الأسمى بالوصول إلى العمل اللائق للجميع.

وأكدت أنه سيجري تكثيف هذه الندوات داخل المنتجعات السياحية بكافة مدن المحافظة، لمناقشة أهمية توفير بيئة عمل إيجابية ومحترمة للعاملين، وتسليط الضوء على دور القيادة في تحقيق ذلك، ومناقشة عدة محاور منها تعزيز التواصل الفعال، وتقدير جهود الموظفين، وتوفير فرص للتطوير المهني، إضافة إلى مناقشة كيفية التعامل مع التحديات المختلفة التي قد تواجه بيئة العمل.