تسليم 23 جهاز عروسة للفتيات غير القادرات بالمنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

سلّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، 23 جهاز عروسة للفتيات المقبلات على الزواج من أبناء المحافظة، في إطار مبادرة مجتمعية أطلقتها جمعية "نور القمر لتنمية المجتمع"، بالتعاون مع المحافظة، لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ خلال الفعالية التي أقيمت اليوم الاثنين، أن المبادرة تعكس قيم التكافل الاجتماعي والشراكة الفاعلة بين الدولة والمجتمع المدني، مشيدًا بدور الجمعية في تقديم الدعم العيني والمعنوي للعرائس وأسرهن، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل عبر المبادرات الرئاسية والبرامج الاجتماعية على تمكين الشباب والفتيات غير القادرين، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية وإنسانية تهدف لبناء مجتمع متماسك وتحقيق العدالة الاجتماعية.