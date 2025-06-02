السيطرة على حريق بعقار من 4 طوابق في شبرا الخيمة (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية على حريق شبّ في عقار مكوَّن من أربعة طوابق بمنطقة أرض نوبار في شبرا الخيمة، ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة، ودون خسائر بشرية.

تولّت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره، وإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في عقار مكوَّن من خمسة طوابق بمنطقة أرض نوبار في شبرا الخيمة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة، ودون خسائر بشرية.

وتولّت الجهات المعنية التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.