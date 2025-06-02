طلاب الإعدادية في القليوبية يشكون من امتحان اللغة الإنجليزية -فيديو

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أنهى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية، اليوم الاثنين.

وكشف الطلبة، أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية كان يتضمن بعض النقاط التي بحاجة إلى تركيز كبير وتميز الطالب المتميز عن باقي زملائه، فيما جاء على العكس امتحان مادة التربية الدينية جيد جدا وفي مستوى الطالب المتوسط.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مجموعة من الصور مدعين أنها تخص امتحان مادة اللغة الإنجليزية الذي أداه طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، اليوم الاثنين، وبدورها نفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، صحة الورقة وأنها لا تمت بصلة لامتحان مادة اللغة الإنجليزية التي أداها الطلاب اليوم داخل لجان الامتحانات، موضحة أن هذه الصور تخص نماذج استرشادية قديمة كان قد تم نشرها لتدريب الطلاب على الامتحان بنظام البوكليت.

وأدى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2025، حيث أدوا اليوم الإثنين، امتحان مادتي اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين، وأعقبه امتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

وتمت أعمال التفتيش للطلاب والطالبات قبل الدخول لمقار اللجان للتأكد من عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو الساعات الذكية، لداخل اللجان، لمنع أعمال الغش وفقا لقرار وزير التربية والتعليم.

وانطلقت أول السبت، الموافق 31 مايو 2025، امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2025، حيث يؤدي الامتحانات هذا العام 120413 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية، في 12 إدارة تعليمية بالمحافظة وهي: "بنها – قليوب – غرب شبرا — شرق شبرا – طوخ – القناطر الخيرية – كفر شكر – شبين القناطر – الخانكة – العبور – الخصوص – قها".

وأوضح مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه استعدت مديرية التربية والتعليم بكافة الإمكانيات لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة، حيث تم تجهيز اللجان من حيث الإضاءة الجيدة والتهوية المناسبة والمياه، وتنسيق الإجراءات الأمنية مع الجهات المعنية لتأمين محيط اللجان وطرق وصول الطلاب، بالإضافة إلى التعاون مع مديريات الصحة، والكهرباء، والتموين، والمياه والوحدات المحلية لتوفير بيئة امتحانية هادئة وآمنة ومستقرة.

وأشار مدير تعليم القليوبيةـ، إلى أنه تم توزيع الأطقم الإشرافية على اللجان حيث بلغ عدد رؤساء اللجان 446 رئيس لجنة، و1385 مراقب أول، و 13815 ملاحظًا.

وأوضح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أنه جرى وضع الجدول النهائي لامتحانات لمدارس التعليم العام والرسمية واللغات والرياضي والتي تبدأ من الـ 9 صباحا للمواد التحريرية والنظرية كالتالي:

- السبت 31 مايو 2025: امتحان مادتي اللغة العربية ساعتان ونصف، والتربية الرياضية نظري ساعة لمدارس التربية الرياضية.

- الأحد الأول من يونيو 2025: الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، والدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

- الإثنين 2 يونيو 2025: اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين، والتربية الدينية لمدة ساعة ونص.

- الثلاثاء 3 يونيو 2025: العلوم لمدة ساعتين، والتربية الفنية لمدة ساعتين.

- الأربعاء 4 يونيو 2025: الهندسة لمدة ساعتين، والكمبيوتر والتكنولوجيا لمدة ساعة.