مستشفى كبد ملوي ينقذ شابًا من موت محقق بعد نزيف حاد

المنيا- جمال محمد:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الاثنين، نجاح مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بمركز ملوي، في إنقاذ شاب يعاني من حالة مرضية شديدة، تتمثل في تليف كبدي ونزيف دموي حاد وكان على وشك أن يفارق الحياة.

وبحسب بيان المديرية، فإن مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي استقبلت شابًا في العقد الثاني من العمر، في حالة حرجة يعاني من تليف كبدي ناتج عن سبب مناعي، وكان يعاني من قيء دموي شديد تجاوز فيه النزيف أكثر من 3 لترات من الدم، ما أدى إلى هبوط حاد في ضغط الدم وتأثر العلامات الحيوية بشكل خطير، وتم التعامل السريع معه من قبل فريق الطوارئ والعناية المركزة، تحت إشراف الدكتور محمد عادل أخصائي الكبد والجهاز الهضمي، وتم تركيب أنبوبة Sengstaken-blakemore (أنبوبة ثلاثية) لوقف النزيف، ونُقل المريض إلى الرعاية المركزة، وتم تأمين الحالة وبدء تعويض النزيف بنقل الدم، البلازما، والأدوية اللازمة.

وفي اليوم التالي، أُجري للمريض منظار جهاز هضمي علوي وتبين أنه يعاني من: دوالي مريء من الدرجة الرابعة مع وجود علامات حديثة لنزيف متكرر، ودوالي معدة كبيرة نازفة، وتم إجراء حقن دوالي المعدة وربط دوالي المريء بنجاح، ثم استكمال البروتوكول العلاجي داخل المستشفى، وبعد أيام من المتابعة الدقيقة والرعاية الشاملة، خرج المريض من المستشفى في تحسن واستقرار تام.

وتتقدم إدارة المستشفى لأطباء الرعاية تحت إشراف الدكتور سلمان حمدي استشاري التخدير والعناية المركزة، وأطباء الكبد والجهاز الهضمي تحت إشراف الدكتور أحمد صلاح أبو العلا استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير، وطاقم التمريض الاستقبال والعناية والمناظير لتفانيهم في العمل، إذ تجسد تلك الحالة الجهود المتكاملة من أطباء الرعاية والمناظير والتمريض، وتؤكد على أهمية التخصص في التعامل مع حالات الكبد والجهاز الهضمي.