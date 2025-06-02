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إنشاء جدارية لتاريخ وأعلام القليوبية بممشى أهل مصر فى بنها

11:38 ص الإثنين 02 يونيو 2025
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أعمال إنشاء ممشى أهل مصر المرحلة (د) لبحث سُبل التعاون مع خبرات جامعة بنها لإنشاء أول حديقة متحفية وجدارية على نهر النيل والتي تقدم للزوار تجربة تعليمية وترفيهية في آنٍ واحد في بيئة مفتوحة ومريحة.

يأتي ذلك إضافة إلى جذب الزوار من خلال تصميمات مُميزة ومعروضات فريدة لتاريخ وأعلام القليوبية، حيث سيتم عمل نسخ من قطع فنية نادرة بطريقة تفاعلية وجذابة.

جاءت الجولة بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات.

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أيمن عطية محافظ القليوبية ناصر الجيزاوي جامعة بنها ممشى أهل مصر
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