مصرع شاب وإصابة اثنين في حادث تصادم بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم سيارة محملة رمال مع موتوسيكل داخل قرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل في قرية حجازة قبلي، وبعد الفحص تبين مصرع أحمد.ع.ص، يبلغ من العمر 28 عامًا، وإصابة آخرين.

وجرى نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.