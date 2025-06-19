انقلاب حمولة كراتين يربك المرور بطريق الإسماعيلية الزقازيق (صور)

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

شهد طريق الإسماعيلية – الزقازيق الزراعي، عصر اليوم الخميس، حالة من التكدس المروري، نتيجة سقوط حمولة من الكراتين من على متن إحدى السيارات، بالقرب من مدخل مدينة أبوصوير، ما تسبب في ارتباك الحركة المرورية، واضطر عدد من السائقين إلى السير عكس الاتجاه لتجاوز الزحام.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت إخطارًا يفيد بانقلاب حمولة كراتين على الطريق في الاتجاه المؤدي إلى مدينة الزقازيق، مما أدى إلى تعطل حركة السير لعدة دقائق وتكدس عدد كبير من المركبات.

وانتقلت قوة من رجال المرور والشرطة إلى موقع الحادث للمعاينة وإدارة الموقف، فيما جرى إبلاغ الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، التي دفعت بفرق النظافة لرفع بقايا الحمولة المتناثرة من الطريق.

وبالتعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات المحلية، جرى رفع الكراتين وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، وعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها في وقت وجيز.