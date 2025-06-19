أحمد هنو: تطوير قاعة العرض المسرحي والسينمائي في قصر ثقافة بنها

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:



أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أنه جاري العمل على الانتهاء من أعمال تطوير قاعة العرض المسرحي والسينمائي في قصر ثقافة بنها بمحافظة القليوبية، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التطوير بها في 30 يونيو عام 2026.



وأشار وزير الثقافة، إلى أن الوزارة تسعى حاليا من لتطوير قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، من خلال رفع الكفاءة من 40 إلى 60%، خلال الـ5 سنوات المقبلة، من خلال محورين البنية التحتية ورفع الكفاءة البشرية.



وكان في استقبال وزير الثقافة خلال زيارته لمحافظة القليوبية كل من: المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور محمد عبد الحافظ رئيس هيئة قصور الثقافة، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والفنان ياسر فريد مدير ثقافة القليوبية.



وأضاف وزير الثقافة، أن قصور الثقافة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ليس لديها استدامة مالية، لكن الوزارة تسعى لتوفير الدخل اللازم من خلال تلك القصور للإنفاق على نفسها، من خلال تفعيل الأنشطة المختلفة والإتاحة أمام الجمهور.



وأشار الوزير، إلى أنه لا يوجد سياسة موحدة للأنشطة والفعاليات بقصور الثقافة على مستوى المحافظات، فكل محافظة لها طبيعتها ثقافة الخاصة، حيث تقوم الوزارة حاليا على تفعيل هذه الثقافات بكل محافظة على حدا.



وعن تسليم المقرات المستأجرة لقصور الثقافة، قال: "عمر الثقافة ما كانت أوضة وصالة، ولابد لكل قصر ثقافة أن يضم مكتبة ومسرح ونادي أدب ومكان كاف لتقديم كل أشكال الثقافة، وهيئة قصور الثقافة حاليا لديها مديونيات تصل 2 مليار و50 مليون جنيها، وتسعى الهيئة والوزارة إلى الانتهاء من كل تلك المديونيات".







