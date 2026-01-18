لمواجهة الأمطار.. فحص فني لمحطة "الرأس السوداء" بالإسكندرية (صور)

حين تتحول الأم إلى "شاهد ملك".. مفاجآت صادمة في واقعة مقتل عروس المنوفية

الإسكندرية - محمد عامر:

أجرى المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الأحد، جولة ميدانية تفقدية داخل محطة رفع "الرأس السوداء"، وذلك للوقوف على الكفاءة التشغيلية للمحطة وضمان جاهزيتها الكاملة للتعامل مع تحديات موسم الأمطار والنوات الحالية.

تابع رئيس الشركة خلال جولته الحالة الفنية للمعدات ومدى انتظام سير العمل، مشددًا على ضرورة تنفيذ الصيانة الدورية بدقة والالتزام بالخطة الزمنية المعتمدة، لضمان تحقيق التشغيل الأمثل لكافة المعدات والمنشآت بالمحطة دون أي معوقات.

وفي سياق متصل، وجه "قنديل" بضرورة الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل للعاملين، مشيرًا إلى أن أعمال التطهير والصيانة مستمرة لضمان استدامة الخدمات، وذلك ضمن خطة الشركة للمتابعة الميدانية المستمرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن السكندري.