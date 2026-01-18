إعلان

بالصور.. إغلاق مركز علاج إدمان يخالف معايير الجودة بالبحيرة

كتب : مصراوي

07:23 م 18/01/2026
البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة صدور قرار بـ"غلق إداري" لأحد مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان بالمحافظة، بعد رصد مخالفات صارخة لاشتراطات الترخيص ومعايير الجودة الطبية.

جاء ذلك عقب حملة تفتيش مسائية مفاجئة على المركز، من خلال لجنة مشتركة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والمجلس الإقليمي للصحة النفسية

أسفر المرور عن رصد مخالفات متعددة، أبرزها عدم استيفاء الاشتراطات الصحية والبيئية، وتدني مستوى جودة الرعاية الطبية، وعدم الالتزام بتوفير التجهيزات والمستلزمات الضرورية للتشغيل.

قررت اللجنة سحب موافقة المجلس الإقليمي للصحة النفسية، وإصدار قرار بالغلق الإداري للمركز، مع بدء إجراءات تنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت الدكتورة بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر، أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الجولات الرقابية الموسعة على مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية.

مركز علاج إدمان غلق مركز طبي صحة البحيرة

