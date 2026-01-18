الأرصاد: استقرار نسبي بالنهار والحرارة تصل لـ7 درجات ليلًا

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية خلال الأيام الحالية على معظم المناطق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن درجات الحرارة تسجل معدلات معتدلة، حيث تصل في القاهرة الكبرى إلى حوالي 20 درجة مئوية، بينما ترتفع في محافظات جنوب الصعيد لتلامس 25 درجة مئوية، محذرًا من أن ساعات الليل ستشهد انخفاضًا حادًا وملموسًا في درجات الحرارة.

وتابع القياتي أن هذا الانخفاض الليلي قد يصل إلى 7 درجات مئوية في بعض المناطق، وهو ما يُظهر تباينًا كبيرًا بين الحرارة نهارًا وليلًا، مشيرًا إلى أن الظاهرة الجوية الأبرز حاليًا هي الشبورة المائية الكثيفة.

وأكد أن هذه الشبورة تتسبب في تقليل مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير، خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية، مما يستدعي الحذر الشديد من قائدي المركبات خلال ساعات الصباح الباكر.

وأشار القياتي إلى أن هذه الشبورة تبدأ في التلاشي التدريجي مع شروق الشمس، حيث تتحسن الرؤية ويتحسن الطقس بشكل عام بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا تقريبًا.