كتب- محمد لطفي:

استقبل المتحف المصري الكبير، السيد ماتسوموتو يوهي، وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، يرافقه السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والوفد المرافق لهما، وذلك في إطار زيارة الوزير الياباني الرسمية الحالية لجمهورية مصر العربية.

وكان في استقبال الضيوف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، الذي رحّب بهم واصطحبهم في جولة تفقدية داخل المتحف.

وتضمنت الزيارة الساحة الخارجية، والبهو الرئيسي، والدَّرَج العظيم، وصولًا إلى قاعات العرض الرئيسية التي تسرد تاريخ الحضارة المصرية القديمة من خلال موضوعاتها المتنوعة، بدءًا من عصر بداية الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني. كما شملت الجولة قاعات الملك توت عنخ آمون، والتي تُعرض فيها مقتنيات الملك الذهبي كاملة — ولأول مرة — في مكان واحد، قبل أن تُختتم الزيارة بمتحف مراكب خوفو.

وفي ختام الزيارة، أعرب وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني والوفد المرافق عن إعجابهم وتقديرهم لما شاهدوه داخل المتحف المصري الكبير، مشيدين بما يضمه من آثار مبهرة ومقتنيات فريدة، إلى جانب تميّز سيناريو العرض المتحفي وروعة إخراجه، بما يعكس عظمة الحضارة المصرية ومكانتها العالمية.