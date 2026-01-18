في واقعة هزت أركان قرية "ميت برة" التابعة لمركز قويسنا، لم تتوقف مفاجآت قضية "عروس المنوفية" عند بشاعة الجريمة، بل امتدت لتصل إلى قاعة التحقيقات بظهور "شاهدة إثبات" لم يتوقعها أحد؛ إنها والدة المتهم التي اختارت الحق على حساب العاطفة، لتروي كيف تحولت حياة نجلها وزوجته إلى مأساة في لحظة غضب طائشة.

- اعتراف الأم.. "كلمة حق" تزلزل القضية

كشف المحامي أحمد طلبة، وكيل أسرة المجني عليها، عن تحول درامي في مسار القضية، مؤكدًا أن والدة المتهم أدلت باعترافات حاسمة ضد نجلها منذ اليوم الأول. ورغم أن القانون يعفي الأقارب من عقوبة التستر، إلا أن الأم قررت كشف المستور، مؤكدة أن نجلها هو من اعتدى على زوجته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، لتصبح أقوالها "المسمار الأخير" في نعش دفاع المتهم.

- خلاف على "نشر الملابس" انتهى بجريمة

خلف الجدران الصامتة لبيت الزوجية، وبحسب ما روته الأم في التحقيقات نقلاً عن نجلها، نشبت مشادة كلامية لم تكن تخطر على بال؛ والسبب "تأخر العروس في نشر الغسيل" بالشرفة. لم يتمالك الزوج أعصابه، وبدلاً من احتوائها، قام بجذبها بعنف من الخلف أثناء وقوفها في "البلكونة"، لتبدأ رحلة اعتداء وحشية.

- ركلة الموت.. الثلاجة شاهدة على الصدمة

تضمنت أوراق القضية تفاصيل مؤلمة عن اللحظات الأخيرة للعروس؛ حيث قام الزوج بركلها بقدميه بقوة، ثم دفعها لتصطدم بجسدها الهزيل بـ "الثلاجة" داخل الشقة. هذه الاصطدامات العنيفة والاعتداء المتواصل أسفر عن إصابات بالغة لم يتحملها جسد الزوجة، لتسقط جثة هامدة تاركة خلفها صدمة لم تفق منها القرية حتى الآن.

- المسار القانوني.. القصاص يقترب

تعود الواقعة إلى مطلع ديسمبر 2025، حين استقبل أهالي قرية "ميت برة" خبر وفاة العروس بآثار اعتداء واضحة.

وبناءً على التحريات وأقوال الشهود -وعلى رأسهم والدة الزوج- قررت النيابة العامة: حبس الزوج احتياطياً على ذمة التحقيقات، وإحالة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم بتهمة القتل، واعتبار أقوال الأم عنصرًا جوهريًا يعزز موقف الاتهام ويؤكد نية الاعتداء.

تنتظر أسرة العروس الآن حكم القصاص العادل من محكمة الجنايات، في قضية لم تكن مجرد حادثة قتل، بل كانت درساً قاسياً في عواقب الغضب، وشاهداً على أم رفضت أن يضيع حق "كنّتها" حتى لو كان الجاني هو قطعة من قلبها.

- تأجيل الجلسة

وقررت محكمة جنايات المنوفية تأجيل محاكمة المتهم إلى جلسة 15 فبراير المقبل، وذلك تأجيلًا إداريًا لتعذر وصول المتهمين إلى مقر المحكمة، مع استمرار حبسه على ذمة القضية.

اقرأ أيضًا:

ركلات أنهت حياتين.. لماذا أحيلت قضية عروس المنوفية للجنايات؟

"عضها في ودنها عشان تفوق".. رواية صادمة على لسان جارة عروس المنوفية المقتولة