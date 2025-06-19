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براءة إمام عاشور من سب مشجع زملكاوي.. وتغريم الأخير 20 ألف جنيه

04:21 م الخميس 19 يونيو 2025
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الدقهلية - رامي محمود:

قضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، ببراءة اللاعب إمام عاشور، نجم النادي الأهلي، من تهمة السب والقذف بحق أحد مشجعي نادي الزمالك، في القضية التي أحيلت للمحاكمة بعد بلاغ رسمي تقدم به المجني عليه.

وتضمن الحكم الصادر في الجلسة الثالثة من نظر القضية، تغريم المجني عليه، ويدعى "محمد أ. س."، مبلغ 20 ألف جنيه، على خلفية ما قدمه من اتهامات ضد اللاعب.

وتعود وقائع القضية إلى بلاغ حرره المشجع، وهو من مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اتهم فيه إمام عاشور بسبه وقذفه عبر رسالة خاصة على تطبيق "فيسبوك" عقب فوز نادي الزمالك ببطولة السوبر الإفريقي.

وسبق أن نظرت محكمة جنح السنبلاوين القضية في ديسمبر 2024، وقررت عدم اختصاصها وأعادت القضية إلى النيابة العامة، التي بدورها أحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، والتي أصدرت حكم البراءة بعد ثلاث جلسات مرافعة.

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إمام عاشور سب مشجع زملكاوي المحكمة الاقتصادية
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