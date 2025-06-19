دعمًا لذوي الهمم.. طلاب "الأمل للصم" في رحلة تثقيفية بتل بسطا بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

نظّمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع لجنة ذوي الهمم بالديوان العام، رحلة ميدانية لطلاب مدرسة الأمل للصم والتربية الفكرية بمركز بلبيس، شملت زيارة لورش صناعة الفخار بقرية كفر محمد جاويش، والمنطقة الأثرية بتل بسطا بمدينة الزقازيق.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أهمية هذه الفعاليات في تنمية الوعي السياحي والأثري لدى الطلاب، مشددًا على حرص المحافظة على دمج ذوي الهمم في مختلف الأنشطة، وتوفير بيئة دامجة تضمن لهم حياة كريمة وتمكينًا حقيقيًا داخل المجتمع.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا حسن، مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، أن الزيارة هدفت إلى تعريف الطلاب بمراحل صناعة الفخار التقليدية، وخلق تجربة تفاعلية تعزز فهمهم للحرف التراثية. كما شملت الجولة زيارة لمنطقة تل بسطا الأثرية، حيث نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف تل بسطا ورشة فنية تعليمية للطلاب.

شهدت الرحلة حضور عدد من المسؤولين والمشرفين، من بينهم مها يحيى رئيس قسم التربية المتحفية بالمتحف، وشيراز محمد رئيس قسم التنشيط السياحي بالهيئة، إلى جانب المشرفين أسماء يوسف، نبيل العزوني، ومنى فوزي.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها المحافظة لتعزيز مشاركة ذوي الهمم في الفعاليات الثقافية والتراثية.