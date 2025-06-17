جنوب سيناء – رضا السيد:

شهد منزل الطالبة سارة محمود عبد الحليم عطية، بمدرسة الزهور الإعدادية بإدارة طور سيناء التعليمية، أجواء من الفرح والاحتفال، عقب حصولها على المركز الأول في الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة جنوب سيناء، بمجموع 279.5 درجة، حيث تعالت الزغاريد تعبيرًا عن الفرحة.

في لقاء أجراه معها مصراوي، أعربت سارة عن سعادتها قائلة إنها كانت تتوقع دخول قائمة الأوائل بسبب تفوقها في الفصل الدراسي الأول بنسبة 100%، رغم شعورها بالقلق قبل إعلان النتيجة. وأضافت أن خبر تصدرها الترتيب العام منحها شعورًا بالفخر والامتنان.

وأشارت إلى حرصها على المذاكرة اليومية المنتظمة، إلى جانب المواظبة على الصلاة وقراءة القرآن الكريم، مؤكدة أن التنظيم والمثابرة ساعداها على مواجهة ضغوط الدراسة. كما ثمّنت دور والديها ومعلميها في توفير بيئة داعمة ومحفزة لها على مدار العام.

وأكدت سارة أنها وضعت هدف التفوق نصب عينيها منذ بداية العام الدراسي، وتسعى الآن لتحقيق حلمها بأن تصبح طبيبة أطفال، نظرًا لحبها الشديد للأطفال وتعلقها بهم.

ومن جانبهما، أعرب والدا سارة عن سعادتهم وفخرهم بتفوقها، مشيرين إلى أنها طالبة ملتزمة ومتميزة منذ صغرها، ومحبوبة من معلميها وزميلاتها، متمنين لها دوام النجاح والتفوق.