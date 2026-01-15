إعلان

جوتيريش ينتقد الدول التي تنتهك القانون الدولي

كتب : مصراوي

11:18 م 15/01/2026

أنطونيو جوتيريش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس الدول التي تنتهك القانون الدولي، ووصف تركز السلطة والثروة لدى الأكثر ثراء ونسبتهم 1% في العالم بأنه "لا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا".

وقال جوتيريش في مستهل العام الأخير له في منصبه أمام الجمعية العام للأمم المتحدة إن الدول الأعضاء الـ 193 يواجهون "عالما يتسم بانقسامات جيوسياسية مدمرة للذات وانتهاكات صارخة للقانون الدولي واستقطاعات كبيرة في المساعدات التنموية والإنسانية".

وأشار جوتيريش إلى أن جميع هذه القوى تهز أسس التعاون العالمي في الوقت الذي بات فيه في أمس حاجة إليه.

وأضاف الأمين العام: "أن البعض يسعون للقضاء على التعاون الدولي. يمكن أن أؤكد لكم أننا لن نيأس".

وانتقد جوتيريش روسيا مرارا بسبب انتهاك ميثاق الأمم المتحدة الذي يتطلب أن تحترم جميع الدول سيادة جميع الدول الأخرى وسلامة أراضيها، عن طريق غزو أوكرانيا في فبراير 2022.

كما انتقد الولايات المتحدة بسبب عملياتها العسكرية في فنزويلا لخطف الرئيس نيكولاس مادورو وهجماتها الدموية على القوارب، التي تشير إلى أنها تنقل مخدرات، في بحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القانون الدولي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدول التي تنتهك القانون الدولي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إبراهيم عيسى: الإخوان والسلفيون عزلوا المسلمين في أوروبا - فيديو
أخبار مصر

إبراهيم عيسى: الإخوان والسلفيون عزلوا المسلمين في أوروبا - فيديو
بعد مسلسل "كارثة طبيعية".. قرار من الصحة بشأن صرف الألبان للتوائم المتعددة
أخبار مصر

بعد مسلسل "كارثة طبيعية".. قرار من الصحة بشأن صرف الألبان للتوائم المتعددة
في حالة حرجة.. سائق رئيس حي التبين يدهس طفل أثناء عبوره الطريق
حوادث وقضايا

في حالة حرجة.. سائق رئيس حي التبين يدهس طفل أثناء عبوره الطريق
"بعد كأس العالم".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة اعتزال محمد صلاح دوليا
رياضة محلية

"بعد كأس العالم".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة اعتزال محمد صلاح دوليا
ترامب: أنقذنا الكثير من الأرواح أمس في إيران
شئون عربية و دولية

ترامب: أنقذنا الكثير من الأرواح أمس في إيران

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات