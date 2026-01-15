جوتيريش ينتقد الدول التي تنتهك القانون الدولي

(أ ب)

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس الدول التي تنتهك القانون الدولي، ووصف تركز السلطة والثروة لدى الأكثر ثراء ونسبتهم 1% في العالم بأنه "لا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا".

وقال جوتيريش في مستهل العام الأخير له في منصبه أمام الجمعية العام للأمم المتحدة إن الدول الأعضاء الـ 193 يواجهون "عالما يتسم بانقسامات جيوسياسية مدمرة للذات وانتهاكات صارخة للقانون الدولي واستقطاعات كبيرة في المساعدات التنموية والإنسانية".

وأشار جوتيريش إلى أن جميع هذه القوى تهز أسس التعاون العالمي في الوقت الذي بات فيه في أمس حاجة إليه.

وأضاف الأمين العام: "أن البعض يسعون للقضاء على التعاون الدولي. يمكن أن أؤكد لكم أننا لن نيأس".

وانتقد جوتيريش روسيا مرارا بسبب انتهاك ميثاق الأمم المتحدة الذي يتطلب أن تحترم جميع الدول سيادة جميع الدول الأخرى وسلامة أراضيها، عن طريق غزو أوكرانيا في فبراير 2022.

كما انتقد الولايات المتحدة بسبب عملياتها العسكرية في فنزويلا لخطف الرئيس نيكولاس مادورو وهجماتها الدموية على القوارب، التي تشير إلى أنها تنقل مخدرات، في بحر الكاريبي والمحيط الهادئ.