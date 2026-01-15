إعلان

مندوب أمريكا بمجلس الأمن: ترامب يقف إلى جانب الشعب الإيراني

كتب-عبدالله محمود:

11:11 م 15/01/2026

مايك والتز

قال المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن مايك والتز، إن مستوى عنف النظام الإيراني له تبعات على النظام الدولي، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقف إلى جانب الشعب الإيراني.

وأوضح والتز، خلال ‌الجلسة الطارئة المنعقدة اليوم الخميس بمجلس الأمن بشأن الأوضاع في إيران، أن ترامب لن يتسامح مع قتل الأبرياء في الشوارع والنظام الإيراني يدعم الإرهاب.

وأشار المندوب الأمريكي، إلى أن النظام الإيراني ينتهك حقوق الإنسان ويحاول الحصول على السلاح النووي، لافتًا إلى أن النظام الإيراني مول إنتاج الصواريخ البالستية على حساب اقتصاد شعبه.

وأكد المندوب الأمريكي بمجلس الأمن، النظام الإيراني أضعف من أي وقت مضى ويشعر بالخوف من شعبه.

وأشار المندوب الأمريكي بمجلس الأمن، إلى أن ترامب أكد أن الخيارات كلها على الطاولة بشأن إيران.

