محافظ أسيوط يستقبل السفير الهندي لبحث سبل التعاون - صور

أسيوط - محمود عجمي:

استقبل اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، السفير سوريش كي ريدي، سفير جمهورية الهند لدى مصر، والوفد المرافق له، في إطار زيارته الرسمية للمشاركة في ورشة العمل التعريفية بمناسبة اليوم العالمي لليوجا، وذلك تأكيدًا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم المحاسب عدلي أبوعقيل، السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، إلى جانب السيد براكاش كومار شودري، المستشار الثقافي للسفارة الهندية، والدكتورة فاطمة عايد، مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة.

ورحب المحافظ بالسفير الهندي، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والثقافية التي تربط مصر والهند، ومؤكدًا أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة والصناعة والتكنولوجيا، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التكامل مع الدول الصديقة.

وأشاد أبو النصر بالدور العالمي للهند في نشر ثقافة اليوجا، مشيرًا إلى أن استضافة أسيوط لهذه الفعالية الدولية يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الوعي بأساليب الحياة الصحية. كما اقترح إنشاء مركز عالمي لليوجا بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، دعمًا للتبادل الثقافي والرياضي.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها أسيوط، من بيئة طبيعية متنوعة ومواقع أثرية وسياحية، إلى بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز، معلنًا استعداد المحافظة لاستقبال استثمارات هندية جديدة، ومقترحًا تنظيم لقاء موسع مع ممثلي الشركات الهندية على أرض أسيوط لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة.

من جانبه، أعرب السفير سوريش كي ريدي عن سعادته بزيارة أسيوط، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وثراء الإرث الحضاري والثقافي للمحافظة. وأكد أن اختيار أسيوط ضمن محافظات احتفالات اليوم العالمي لليوجا يعكس حرص الحكومة الهندية على تعزيز التواصل مع مختلف مناطق مصر، ونشر الوعي بأهمية اليوجا كوسيلة للصحة والتقارب الإنساني.

وتناول اللقاء مناقشة آفاق التعاون في عدد من القطاعات التنموية، أبرزها دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والطبية، إلى جانب فرص الشراكة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة وتصدير المنتجات الزراعية المتميزة مثل الرمان والنباتات الطبية والعطرية.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية، تأكيدًا على عمق العلاقات الثنائية والتقدير المتبادل، ومن المقرر أن يشارك السفير الهندي في ورشة العمل التعريفية برياضة اليوجا التي تستضيفها جامعة أسيوط، بحضور عدد من المسؤولين وطلاب الجامعة وممثلي المجتمع المدني.