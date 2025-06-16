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محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

04:54 م الإثنين 16 يونيو 2025
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    اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
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    اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بنسبة نجاح بلغت ٩٠.١ %، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد ٥١٥٣ طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، نجح منهم ٤٦٤٣ طالبًا وتغيب ٢٦ طالبًا، كما بلغت نسبة حضور ونجاح الإعدادية المهنية ٩٣ ٪ والمكفوفين ١٠٠%.

وقدّم الزملوط التهنئة هاتفيًا لأوائل المحافظة البالغ عددهم ١٠ طلاب، حصلوا جميعهم على الدرجة النهائية، كما حَرِص على تهنئة أولياء أمورهم، تقديرًا لجهودهم في تفوق أبنائهم، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق في مسيرتهم التعليمية.

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محمد الزملوط الوادي الجديد الشهادة الإعدادية
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