"ملحقش يعيد مع أسرته".. قصة مقتل "إسلام" على يد "بندقية" بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

لحظة عائلية دافئة تحولت إلى مأساة بمنطقة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وذلك في يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، تبدأ القصة بشاب مكافح يدعى "إسلام" يعمل "فني لحام" بمنطقة العين السخنة، قرر العودة في إجازة سريعة؛ للاطمئنان على أسرته وقضاء العيد معهم، فرجع ملفوفًا في الكفن، إذ قتله شخص يُدعى "بندقية" عقابًا له لتدخله لفض مشاجرة لم يكن طرفًا فيها.

"كفاية كده يا جماعة".. جملة قالها "إسلام" بحسن نية، كان كل غرضه هو عدم إسالة الدماء بين طرفي مشاجرة مر صدفة من خلالها، ليفاجأ بأحد المتشاجرين يقول له "أنت الراجل الي فيهم يعني" ليطلق عليه رصاصتين اخترقتا جسده ليسقط غارقًا في دمائه.

في يوم ارتكاب الجريمة، أخبر "إسلام" والدته أنه سيذهب لحلاقة شعره؛ استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، ليصادف في الشارع مشاجرة بالأسلحة، حيث وجد أحدهم يطعن الآخر بمطواة في رقبته، وفق ما ذكره شهود العيان، تردد قبل الذهاب والتدخل، ولكن في النهاية قرر المحاولة وفض المشاجرة، وقف المجني عليه بين الطرفين محاولا منعهم بيديه، ليتلقى رصاصتين غدرا، وتركوه غارقًا في دمائه، لينقله أحد المارة إلى المستشفى، ليكون آخر ما ينطق به كان لوالدته حيث طلب منها الاعتناء بصحتها، قائلا: "خدي بالك من نفسك يا ماما وخلي أبويا يسامحني".

تقول أسرة المجني عليه: "إسلام كان شابًا مقبلًا على الحياة حيث أخبر والدته أنه ينوي التقدم لخطبة إحدى الفتيات، وأنه يحاول البحث عن عمل أفضل حتى يبدأ حياة جديدة، حيث كان يدخر الأموال من أجل شراء الشبكة ولكن القدر كان له رأي أخر، بعد أن فارق الحياة وهو يحاول منع وقوع ضحايا فكان هو الضحية".

وأكدت أسرة المجني عليه، أنهم طلبوا من إسلام أكثر من مرة بالذهاب من تلك المنطقة لكثرة المشاكل فيها، مطالبين بالقصاص العادل من المتهمين، وتطبيق أقصى عقوبة عليهم.