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طالبة أسفل الأنقاض.. انهيار منزل من 3 طوابق بقرية دندرة

12:56 م الإثنين 16 يونيو 2025
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قنا- عبدالرحمن القرشي :

تحاول قوات الأمن، انتشال طالبة من أسفل الأنقاض، إثر انهيار منزل من 3 طوابق، في قرية دندرة، مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بانهيار منزل من 3 طوابق على الأسرة في قرية دندرة بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين انهيار جزء منزل من 3 طوابق من الطوب اللبن وفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، تحاول الأجهزة الأمنية والأهالي انتشالها من أسفل الأنقاض.

ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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قوات الأمن انتشال طالبة انهيار منزل سيارات الإسعاف
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