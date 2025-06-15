قبول اعتذار المراقبين المصابين في حادث سوهاج وصرف تعويضات عاجلة (صور)

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، قبول اعتذار 13 معلمًا من محافظة أسيوط عن استكمال أعمال المراقبة بامتحانات الثانوية العامة، وذلك بعد إصابتهم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقلهم على الطريق الصحراوي الغربي، أثناء توجههم إلى لجان الامتحانات بإدارة جهينة التعليمية.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم قبول الاعتذار بالتنسيق مع إدارة امتحانات الثانوية العامة، مضيفًا أن نقيب معلمي مصر تواصل معه بشأن صرف تعويض مالي عاجل للمصابين، حيث تمت الموافقة على صرف مبلغ 3 آلاف جنيه لكل معلم.

وفي أعقاب الحادث، توجه اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور محمد السيد، إلى مستشفى جهينة المركزي للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، حيث تبين أن الإصابات طفيفة وتنوعت بين كدمات وسحجات، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة وغادر جميع المصابين المستشفى بعد تحسن حالتهم.

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