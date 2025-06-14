ريتاج رائد تكشف سر تفوقها في "ابتدائية الأزهر" وحلمها كـ"مهندسة بترول"

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعربت الطالبة ريتاج رائد فتحي عبد ربه، بمعهد طور سيناء الابتدائي، عن سعادتها بتحقيق المركز الثاني في الشهادة الابتدائية الأزهرية على مستوى محافظة جنوب سيناء بنسبة 99.8%، مؤكدة أنها كانت تتوقع هذا التفوق لتميزها في الفصل الدراسي الأول.

وأكدت "ريتاج" أن سر نجاحها يكمن في الاجتهاد والمثابرة على مذاكرة الدروس أولًا بأول، والتقرب إلى الله بالصلاة وحفظ القرآن الكريم.

وقالت: "كنت أذاكر دروسي يوميًا دون الارتباط بوقت معين، مع الحرص على حفظ القرآن الكريم"، وأشارت إلى أن والدتها كانت تساعدها في المراجعة وتوفير الجو المناسب للمذاكرة.

تتمنى ريتاج أن تصبح مهندسة بترول مستقبلًا، لكونها تحب هذا المجال، وتطمح للتفوق في المراحل التعليمية المقبلة لتحقيق حلمها، موجهة الشكر لوالديها وأشقائها على دعمهم المستمر وتشجيعها على التفوق.

من جانبه، قال والدها رائد فتحي عبد ربه، إن ابنته تتميز بالهدوء والالتزام في كل شيء، سواء المذاكرة أو الصلاة وحفظ القرآن، وهي حريصة على أداء واجباتها الدراسية أولًا بأول.

وأكد أنها تفوقت في العديد من المسابقات العلمية وحفظ القرآن الكريم، قائلًا: "دائمًا رافعة رأسي ومشرفاني"، متمنيًا لها التوفيق في المراحل التعليمية المقبلة وتحقيق كافة أحلامها.

وأكدت والدتها أن حفظ القرآن الكريم كان على رأس أولويات ابنتها، وأنها لم تنم دون أن تذاكر دروسها أولًا بأول، وهي محبوبة لدى أشقائها وأصدقائها ومعلميها.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد بدير شعبان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، اعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة 89.41%، وقد حصلت الطالبة آية أحمد عبد الله عبد الرازق على المركز الأول بنسبة 100%، بينما جاءت ريتاج رائد فتحي عبد ربه في المركز الثاني بنسبة 99.8%، وحصل محمد بشير جبر محمد على المركز الثالث بنسبة 99.7%، يليه رقية محمد متولي إبراهيم ورويدا هشام عبد الإله أحمد بالمركز الثالث مكرر، وآخرون.