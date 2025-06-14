نور الشربيني من الإسكندرية تؤازر الأهلي في كأس العالم للأندية

الإسكندرية - محمد البدري:

أعربت البطلة المصرية نور الشربيني، عن سعادتها وفخرها بمشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن هذه المشاركة تعد إنجازاً كبيراً للكرة المصرية وتمثل فرصة لإبراز قوة الأندية المصرية على الساحة العالمية.

وقالت الشربيني في تصريحات خاصة لمصراوي على هامش افتتاح مجمع الملاعب الدولي بنادي سبورتنج اليوم السبت،: "مبسوطين وفخورين بمشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية لأن دي حاجة تشرف، واتمناله التوفيق وأنه يقدر يكسب المباراة الافتتاحية في البطولة"، مشددة على أن تمثيل مصر في مثل هذه البطولات يعكس قيمة الرياضة المصرية ويعزز من مكانتها دولياً.

وأضافت أن الأهلي، باعتباره أحد أكبر الأندية في إفريقيا وأكثرها تحقيقاً للبطولات، يملك القدرة على المنافسة بقوة في هذا الحدث العالمي، خاصة في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها لاعبوه والجهاز الفني.

وأكدت أن مثل هذه المشاركات تسهم في فتح آفاق جديدة أمام اللاعبين المصريين للاحتكاك بأفضل الفرق واللاعبين في العالم، مما ينعكس إيجابياً على مستوى الكرة المصرية بشكل عام.

كما أشارت الشربيني، إلى أن متابعة الجماهير المصرية للأهلي في هذه البطولة تعكس مدى ارتباط المصريين برياضتهم وأنديتهم، مؤكدة أن دعم الجمهور يلعب دوراً كبيراً في تحفيز اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية ورفع راية مصر في المحافل الدولية.

ويشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية افتتاح مجمع الملاعب الدولي بنادي سبورتنج في الإسكندرية.