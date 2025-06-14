القليوبية تستعد لماراثون الثانوية العامة.. 104 لجان لـ50 ألف طالب

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جاهزية اللجان لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2024 - 2025 على مستوى المحافظة المقرر انعقادها غدًا الأحد 15 يونيو حتى الخميس 10 يوليو 2025، مؤكدا أنه جرى تجهيز 104 لجنة أساسية يؤدي بها 50 ألفا و 213 طالبا وطالبة الإمتحانات هذا العام.

وأوضح محافظ القليويبة، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية لضمان انتظام سير الامتحانات دون معوقات، مشيرًا إلى رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة القطاعات المعنية كما أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات.

وأوضح محافظ القليوبية أنه جرى توفير ما يزيد عن 150 مروحة والمحافظة تثمن دور المجتمع المدنى وتعاون كافة الجهات في المحافظة لتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء اختباراتهم بسهولة ويسر.

من جانبه أوضح مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه جرى تجهيز 24 استراحة مخصصة للملاحظين والقائمين على العملية الإمتحانية، منها 12 استراحة للرجال، و 12 استراحة للسيدات، بواقع 2 استراحة لعدد 12 إدارة على مستوى المحافظة، وذلك حرصًا على توفير كافة سبل الراحة للعاملين في الإمتحانات خلال فترة انعقادها، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، وربطها أيضًا بغرفة عمليات المحافظة، والوزارة لمتابعة سير الإمتحانات، والتدخل الفوري لحل أي طارئ قد يحدث.